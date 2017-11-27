 Lima'da tek rakip Palmerias – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Lima'da tek rakip Palmerias

    Lima'da tek rakip Palmerias

    Fenerbahçe'nin ara transferde orta sahaya çare olarak düşündüğü Santoslu 'da tek rakibinin Palmerias olduğu bildirildi.

    2017'nin sonunda Santos'tan ayrılacak Brezilyalı 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, daha önce ülke dışına çıkmadığı için Fenerbahçe-Palmerias tercihi konusunda zorlandığı ifade edildi.

    Brezilya'nın sol ayaklı ve yetenekli oyuncularından biri olarak kabul edilen Lima için Beşiktaş da devreye girmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Ülke dışına çıkmaya sıcak bakmayan Lima'nın 31 Aralık'ta sözleşmesi bitiyor. Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe'ye kapıları kapatmadığı, menajerleriyle sürekli temas halinde olduğu vurgulandı.

    Fenerbahçe'nin konusunda kararlı olduğu, önerilecek imza parası ve iyi şartlar nedeniyle Aralık ayı içinde net sonucun alınacağı da ifade edildi.

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:32
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