Lima'da tek rakip Palmerias
Fenerbahçe'nin ara transferde orta sahaya çare olarak düşündüğü Santoslu Lucas Lima'da tek rakibinin Palmerias olduğu bildirildi.
2017'nin sonunda Santos'tan ayrılacak Brezilyalı 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, daha önce ülke dışına çıkmadığı için Fenerbahçe-Palmerias tercihi konusunda zorlandığı ifade edildi.
Brezilya'nın sol ayaklı ve yetenekli oyuncularından biri olarak kabul edilen Lima için Beşiktaş da devreye girmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Ülke dışına çıkmaya sıcak bakmayan Lima'nın 31 Aralık'ta sözleşmesi bitiyor. Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe'ye kapıları kapatmadığı, menajerleriyle sürekli temas halinde olduğu vurgulandı.
Fenerbahçe'nin Lucas Lima konusunda kararlı olduğu, önerilecek imza parası ve iyi şartlar nedeniyle Aralık ayı içinde net sonucun alınacağı da ifade edildi.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:32
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Kartal ligde kayıp
Toplam 4
Yorum
arsen l. Dürüst,iyi insansın sayın Güneş ama,,Avrupa çapındaki transferleri maçlara hazırlamıyorsun.Bir maç kazandın mı bu 11 devam ediyor.Ta ki ....
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''Adım adım ilerliyoruz''
Toplam 3
Yorum
dadaş takımda koşan yok topu alan adam bulamıyor vermeye herkez saklanıyor uç pas yapamıyorlar verkaç yok dığer maçları gipta ile seyrediyorum
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Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 4
Yorum
yorumcu bu aykut kocaman italyan falanmi? italyan teknik drektörler gibi 1- öndeyken geriye yaslanip 2inci yariyi öyle oynadi
Lima'da tek rakip Palmerias haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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