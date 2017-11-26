 Lima’da umutları yok – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Lima’da umutları yok

    Lima’da umutları yok
    SANTOS'un geçici teknik direktörü eski Galatasaraylı futbolcu Elano, Lucas Lima hakkında konuştu. Fenerbahçe'nin kanca attığı Lima'nın takımda kalma umudunun olmadığını belirtti. Elano "Başkanla görüşüp son 2 maçta Lucas Lima'yı oynatmama kararı aldık. Bunun daha iyi olacağını düşündük. Lima için önemli bir dönemdeyiz. Bizimle sözleşme yenilemedi. Belki kısa süre içinde başka bir takımla anlaşır" ifadelerini kullandı.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:48
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