Lima’da umutları yok

SANTOS'un geçici teknik direktörü eski Galatasaraylı futbolcu Elano, Lucas Lima hakkında konuştu. Fenerbahçe'nin kanca attığı Lima'nın takımda kalma umudunun olmadığını belirtti. Elano "Başkanla görüşüp son 2 maçta Lucas Lima'yı oynatmama kararı aldık. Bunun daha iyi olacağını düşündük. Lima için önemli bir dönemdeyiz. Bizimle sözleşme yenilemedi. Belki kısa süre içinde başka bir takımla anlaşır" ifadelerini kullandı.