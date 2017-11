Kocaman’dan şampiyonluk açıklaması

Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Guiliano’nun ilk yarıda attığı golle Antalyaspor’u mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, “Şampiyonluğuna oynayacak puan ortalamasına doğru yürümeliyiz, bu galibiyetler onu sağlıyor. Galibiyetlerle devam etmemiz lazım" dedi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Ezeli rakiplerimiz birbirleriyle oynayacaklar. Ama buradaki en önemli şey, Galatasaray'ın puan ortalaması kadar bizim kendi puan ortalamamızın, eğer şampiyonluğuna oynayacaksak puan ortalamasına doğru yürümeliyiz, bu galibiyetler onu sağlıyor. Galibiyetlerle devam etmemiz lazım. Rakiplerimizin ne yaptığıyla en azından şu anda ilgilenmeden, puan ortalamamızı önce doğal haline, arkasından da şampiyonluk için yetecek hale getirmemiz gerekiyor. Bu da galibiyetlerden geçiyor. Bugün bunu elde ettik" şeklinde konuştu.



"Böyle bir maçı kazandığımız için son derece sevinçliyim"

Antalyaspor'un oynadığı oyunla hak etmediği yerde olduğunu söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Öncelikli olarak yeriyle, bulunduğu pozisyonla oynadığı oyun ve kalitesi pek uygun olmayan bir takım, Antalyaspor takımı. Son derece güçlü oyuncularla kurulu iyi bir takım. Tam da çıkış aradıkları bir maçta, bizim de artık içerideki galibiyetten sonra, bir bağlantı galibiyetine ihtiyaç duyduğumuz bir anda, çok zor bir maç oynadık. Oynayacağımız da belliydi. Zaten maç öncesi buna adaydı. Böyle bir maçı kazandığımız için son derece sevinçliyim. Futbolcu arkadaşları canı gönülden kutluyorum. Oyuna birkaç cümle ile değinmek gerekirse, hemen maçın başından itibaren attığımız gole kadar zaman zaman Antalyaspor'un tabii ki grup ve bireysel olarak oyunda etkinlik kurma çabaları olsa da daha fazla isteyen ve yakın olan taraftık. Devrenin sonlarına doğru bunu başardık" dedi.



"İkinci yarıda temel hedefimiz skoru arttırmaktı"

İkinci yarıda temel hedeflerinin skoru arttırabilmek olduğunu ifade eden Kocaman, "Çünkü her an her şeyi yapabilecek bir takımla oynadık. Bunu yapmak için de son derece istekli bir takımla oynadık. İsmail'in zamanlama hatasıyla verdiği pozisyona kadar olan süreç tamamen buna yönelik olarak arayışlarımız devam etti. Ancak, ondan sonra son haftalara, hem Kayseri maçı için, aynı zamanda Osmanlı maçı içinde söyleyebilirim. Damga vuran şey, aslında sezonun pek çok maçına damga vuran şey, o andan itibaren ortaya çıktı. Skora arttırma istediği ile birlikte kazanılmış bir skoru koruma kaygısı biraz daha öne çıktı. Ataklarımız biraz daha doğru son pası vermekten uzak, biraz daha kontra ataklara doğru döndü. O andan itibaren oyunun kontrolü daha fazla Antalyaspor'da idi. Onlar da girişimlerde bulundular ama bugün bizim adımıza herhalde sahada olan şeylerden bir tanesi, belki bu maçtaki verdiğimiz pozisyonlardan çok daha azını verdiğimiz, kalemize çok daha az şutun geldiği maçlardaki puan kayıplarımızın aksine bugün total savunmamızın ve kaleci Volkan'ın da biraz gününde olması, galibiyete doğru bizi götüren ana faktörlerden bir tanesi oldu. Bu geçiş maçını kazandığımız için son derece mutluyum" diye konuştu.



"Soldado sorusuna cevap"

Geçen haftaki performansından sonra Soldado'nun ilk 11'de oynaması gibi bir beklentinin kamuoyunda oluştuğu ile ilgili soruya Aykut Kocaman, "Tabii ki iç dünyamdaki şeyleri söylemek durumunda değilim ama öbür taraftan bu bir tercih sonuçta. Bir de şöyle bir şey var. Rakip, bizim durumumuz birçok şey yan yana geldiği zaman, oynaması son derece doğru tercihlerden bir tanesiydi. Bunu söyleyenlere hiçbir itirazımız yok. Ama öbür taraftan bir süreç var. Oyunun gidişatı var. Oynayan grup var. Diğer arkadaşlar var. Hepsini yan yana getirdiğimiz zaman böyle bir tercihin doğru olacağını düşündük. Bunun dışındaki genel cevabın dışında ayrıntılara girmememe müsaade edin lütfen" şeklinde cevap verdi.



"Sadece Fenerbahçe'ye değil dünyadaki her takıma karşı sıkıntı oluşturabilirler"

Maç öncesi Antalyaspor'da bulunan Eto'o, Nasri gibi oyunculara önlem alacağıyla ilgili açıklamayla ilgili soru sorulan Aykut Kocaman, "Geçen hafta da söylemiştim. Bunlara bu anlamda yanıt vermek istemiyorum. Maçtan önce söylediğim şuydu, son derece önemli oyuncuları var dünya standardında. Özellikle bu oyunculara geçiş kolaylığı olursa sıkıntı yaratabileceklerini söyledim. Sadece Fenerbahçe'ye değil dünyadaki her takıma karşı sıkıntı yaratabilirler. Öteki taraftan maç öncesi kurguladığımız şekilde, topu bu oyuncuların etrafından çevirebilirsek, bizim için çok büyük avantaj olacaktı. Şimdi ne alakası var? Herkes bir şey söylüyor. Açıkçası şu oyunda böyle bir görüntü var mıydı yok muydu bilmiyorum. Ona bir şey diyemeyeceğim. Bu tip yorumları yapanlara bir şey denilmez. Söyleyerek, böyle insanları aydınlatma şansım yok. Problem yok. Öyle derdimiz yoktu. Tam tersine buraya kazanmak için geldik ve kazandık" diye cevapladı.



"Üç puanlı sistemde puan farkının artması da ihtimal dahilinde, farkın kapanması da ihtimal dahilinde"

"Kalan dört haftada Fenerbahçe 4'te 4 yaparsa ligin ilk yarısını lider bitirme şansı var mı?" şeklinde gelen soruya Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman şu cevabı verdi:

"Üç puanlı sistemde puan farkının artması da ihtimal dahilinde, farkın kapanması da ihtimal dahilinde. Gerçekçi olmak gerekirse, ligin başındaki temel hedefim de buydu, devreyi eğer önde kapatmak harika bir şey ama bu başka bir şey. Ama öbür taraftan da en azından liderle, kim olacaksa sezon başı itibariyle, bizim oyunu oturtma sürecimize göre, geçireceğimiz süreçte, en azından bir maçlık seviyeye indirmek ikinci devre bize avantaj sağlar diye düşündüm. Eğer bunu başarabilirsek, üstüne koyabilirsek, bizim için ikinci yarı adına umut verici vaat edebilir. Şunu da söylemem gerekiyor, bugünkü hakem özelinde söylemem gerekiyor, maçın içinde lehte aleyhte bir takım şeyler de var ama aynı pozisyonlarda bu kadar farklı kararlar inanılır gibi değil. Sezon başından beri aynı tipte hakemler hep aynı şeyleri yapıyorlar. Bizim kendimizi oyun ve davranış açısından geliştirmeye çalışırken, hakemlerin de en azından benzer pozisyonlarda, bugünkü hakem için söylüyorum bunu, en azından bir karar standardının olması lazım. Bugün sahada garip garip kararlar vardı. Aynı davranışı Antalyaspor'lu oyuncu yaparken farklı Fenerbahçeli oyuncu yaparken farklı. Zaman zaman Antalyaspor aleyhine de bunu söyleyebilirim. Hakemlerin, O an duruma göre enteresan kararları vardı. Önce maç kazanmamız lazım. Önce puan ortalamamızı yukarıya çekip sonra rakipleri beklememiz lazım. Hemen havaya girmemize gerek yok. Şu an onun için ne puanımız yeterli ne de durumumuz buna uygun. Bizim ciddi bir şekilde maç kazanmaya devam etmemiz lazım. Bunu iki tane sonucu olacak. Bir tanesi puan ortalamamızı yukarıya çekeceğiz, ama en önemlisi bu sezon biraz daha kazanan takım duygusunu yakalamaya ihtiyacımız var."