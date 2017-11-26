 Fenerbahçe'de Soldado'ya başsağlığı mesajı – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Fenerbahçe'de 'ya başsağlığı mesajı

    Fenerbahçe'de Soldado'ya başsağlığı mesajı

    Fenerbahçe Kulübü, İspanyol futbolcusu Roberto 'nun kayınvalidesi Anna Alvarez'in vefat ettiğini duyurdu.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alvarez'in pankreasındaki tümör nedeniyle yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtilerek, "Roberto 'nun acısını en içten duygularımızla paylaşarak taziye dileklerimizi iletiyor, başta Soldado ve ailesi olmak üzere Anna Alvarez'in tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

    Soldoda, kayınvalidesi yoğun bakımda olmasına rağmen Antalyaspor maçı için takımını yalnız bırakmamıştı. Soldado, bu sabah İspanya'ya gidecek.

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:31
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