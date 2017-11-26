Fenerbahçe'de Soldado'ya başsağlığı mesajı
Fenerbahçe Kulübü, İspanyol futbolcusu Roberto Soldado'nun kayınvalidesi Anna Alvarez'in vefat ettiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alvarez'in pankreasındaki tümör nedeniyle yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtilerek, "Roberto Soldado'nun acısını en içten duygularımızla paylaşarak taziye dileklerimizi iletiyor, başta Soldado ve ailesi olmak üzere Anna Alvarez'in tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." denildi.
Soldoda, kayınvalidesi yoğun bakımda olmasına rağmen Antalyaspor maçı için takımını yalnız bırakmamıştı. Soldado, bu sabah İspanya'ya gidecek.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:31
-
G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
-
Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
-
''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
Fenerbahçe'de Soldado'ya başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.