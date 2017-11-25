 Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ile 43. randevuda

    Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda

    ile , Süper Lig'de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geride kalan 42 maçın 28'ini , 7'sini kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi.

    Fenerbahçe'nin 77 golüne, Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi.

    SON 3 MAÇTA ANTALYASPOR GÜLDÜ
    Antalyaspor, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 3 maçı da kazandı.

    2015-2016 sezonunun ikinci yarısında evindeki müsabakada 4-2 galip gelen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon ise Antalya ve İstanbul'da 1-0'lık sonuçlarla 3 puana ulaştı.

    ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
    Fenerbahçe, son iki randevuda puansız ayrıldığı Antalya deplasmanında genel toplamda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

    Rakibiyle Antalya'da yaptığı 21 maçın 10'unu kazanan sarı-lacivertliler, 6 maçta berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

    Antalya'da Fenerbahçe 28, ev sahibi ekip 20 gol attı.

    FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
    Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

    Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

    Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 42 lig maçı içinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

    SON 10 MAÇ
    İki takım arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

    SEZON MAÇ SONUÇ

    -------------- ---------------------------------- --------

    2011-2012 Antalyaspor-Fenerbahçe 0 - 0

    Fenerbahçe-Antalyaspor 2 - 0

    2012-2013 Fenerbahçe-Antalyaspor 1 - 3

    Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 2

    2013-2014 Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 2

    Fenerbahçe-Antalyaspor 4 - 1

    2015-2016 Fenerbahçe-Antalyaspor 2 - 1

    Antalyaspor-Fenerbahçe 4 - 2

    2016-2017 Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 0

    Fenerbahçe - Antalyaspor 0 - 1

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.