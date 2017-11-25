Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda
Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 42 maçın 28'ini Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi.
Fenerbahçe'nin 77 golüne, Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi.
SON 3 MAÇTA ANTALYASPOR GÜLDÜ
Antalyaspor, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 3 maçı da kazandı.
2015-2016 sezonunun ikinci yarısında evindeki müsabakada 4-2 galip gelen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon ise Antalya ve İstanbul'da 1-0'lık sonuçlarla 3 puana ulaştı.
ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, son iki randevuda puansız ayrıldığı Antalya deplasmanında genel toplamda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.
Rakibiyle Antalya'da yaptığı 21 maçın 10'unu kazanan sarı-lacivertliler, 6 maçta berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.
Antalya'da Fenerbahçe 28, ev sahibi ekip 20 gol attı.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.
Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.
Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 42 lig maçı içinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
SON 10 MAÇ
İki takım arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
SEZON MAÇ SONUÇ
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2011-2012 Antalyaspor-Fenerbahçe 0 - 0
Fenerbahçe-Antalyaspor 2 - 0
2012-2013 Fenerbahçe-Antalyaspor 1 - 3
Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 2
2013-2014 Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 2
Fenerbahçe-Antalyaspor 4 - 1
2015-2016 Fenerbahçe-Antalyaspor 2 - 1
Antalyaspor-Fenerbahçe 4 - 2
2016-2017 Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 0
Fenerbahçe - Antalyaspor 0 - 1
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:18
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
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