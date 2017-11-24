 Köybaşı formayı kaptı – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Köybaşı formayı kaptı

    Köybaşı formayı kaptı

    Sivasspor karşılaşmasında savunmanın solunda görev yapan , performansıyla alkışı hak etti.

    Aykut Kocaman, bir türlü formunu yükseltemeyen Hasan Ali Kaldırım'ı Sivas maçında kulübeye çekmişti. Bu karşılaşmada savunmanın solunda görev yapan , performansıyla alkışı hak etti. İsmail, yaptığı 6 isabetli ortayla takımında bu sezonun bu alandaki en iyi istatistiğini yakaladı. Şu ana kadar 2 asisti bulunan İsmail, Antalyaspor karşılaşmasında da ilk 11'e çok yakın.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:12
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