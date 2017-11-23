Soldado’nun keyfi yerinde

SİVAS maçında yaptığı hat-trick'le bir anda gözde adam olan Soldado'nun keyfine diyecek yok. F.Bahçe'ye olan borcunu ödemeye başladığını düşünen İspanyol, Samandıra'nın en neşeli ismi. Tecrübeli forvet, bu patlamayı ise başkanın takıma hediye ettiği nazar boncuğuna bağlayıp şöyle diyor: "Kötü şansı kıran nazar boncuğumu artık hiç yanımdan ayırmam."