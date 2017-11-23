 Miniklerle buluştu – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Miniklerle buluştu

    Miniklerle buluştu
    THY Euroleague'de yarın Khimki ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nda başarılı oyuncular Ahmet Düverioğlu ve Egehan Arna, bir özel kolejin organize ettiği söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Yoğun bir katılımın olduğu organizasyon öncesi ilk olarak okulu gezen Egehan ve Ahmet'e, öğrenciler çiçek verdi. Kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayan ikili daha sonra fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı. Oyunculara katılımlarından dolayı okul yönetimi tarafından plaket takdim edildi
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:09
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