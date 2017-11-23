Formanın hakkını verin
Aziz Yıldırım’ın Sivas maçı öncesi oyuncularla yaptığı konuşmanın detayları ortaya çıktı. Başkan “Biz sizi bu kulübe kaliteli oyuncular olduğunuz için aldık. Kalitenizi gösteremiyorsunuz” deyince fark geldi
OSMANLISPOR karşılaşması sonrasında Aykut Kocaman krizi yaşanmış, ardından milli arada takım kendini toparlayıp Sivas maçında şov yapmıştı. Sarı-lacivertlilerin bu olumlu sürecine direkt etki eden başkan Aziz Yıldırım'ın ligdeki son maç öncesi oyuncularla yaptığı konuşmanın detayları da ortaya çıktı. Toplantıda özellikle takımdaki yabancıları hedef alan başkanın "Biz sizi bu kulübe kaliteli oyuncular olduğunuz için getirdik.
DOPİNG ETKİSİ YAPTI
Neden Fenerbahçe'de olduğunuzu anlamalısınız. Kalitenizi gösteremiyorsunuz. Formanın hakkını verin" diyerek hem temenni hem serzenişte bulunduğu bildirildi. Doping etkisine neden olan bu bu sözler sonrası Fenerbahçeli futbolcular da kendi aralarında da motivasyon konuşmaları yaptılar ve farklı galibiyet geldi.
Antalya'da yalnız bırakmayacak
BAŞKAN Aziz Yıldırım, bu haftaki Antalyaspor mücadelesinde de aynı yolu izleyecek. Sarı-lacivertli takımla birlikte deplasmana gitme kararı alan başkan, oyunculara yanınızdayım mesajı verip motive edecek.
Amacı 40 bin taraftar getirmek
Yıldırım'ın ayrıca maçtan önce, oyunculara kazanmaları halinde ekstra prim vereceğini söyleyeceği bildirildi. Başkanın asıl amacı Antalyaspor'u yenerek, Kasımpaşa maçında Kadıköy'e 40 bin taraftar getirmek…
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:10
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda hayatin yasamin icinde olan hersey var,sporda futbolda,fesatlik kiskanclik sevgi ask,saygi acizlik zayiflik öfke saygi kin nefret hersey
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda bu bir görevse yapmam gerekiyosa esitsizlik veya adaletsizlik icinse egiti isteyene veriom,cünki futbol hayatdir icinde hayatin icindekiler
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Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 4
Yorum
Barzinho Ole bır sey olmaz bazı taraftarlara yon veren eller oldugu surece ve bız taraftar olmayı bıle bılmıyoruz
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