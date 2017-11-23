 Formanın hakkını verin – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Formanın hakkını verin

    Formanın hakkını verin

    Aziz Yıldırım’ın Sivas maçı öncesi oyuncularla yaptığı konuşmanın detayları ortaya çıktı. Başkan “Biz sizi bu kulübe kaliteli oyuncular olduğunuz için aldık. Kalitenizi gösteremiyorsunuz” deyince fark geldi

    OSMANLISPOR karşılaşması sonrasında Aykut Kocaman krizi yaşanmış, ardından milli arada takım kendini toparlayıp Sivas maçında şov yapmıştı. Sarı-lacivertlilerin bu olumlu sürecine direkt etki eden başkan Aziz Yıldırım'ın ligdeki son maç öncesi oyuncularla yaptığı konuşmanın detayları da ortaya çıktı. Toplantıda özellikle takımdaki yabancıları hedef alan başkanın "Biz sizi bu kulübe kaliteli oyuncular olduğunuz için getirdik.

    DOPİNG ETKİSİ YAPTI
    Neden Fenerbahçe'de olduğunuzu anlamalısınız. Kalitenizi gösteremiyorsunuz. Formanın hakkını verin" diyerek hem temenni hem serzenişte bulunduğu bildirildi. Doping etkisine neden olan bu bu sözler sonrası Fenerbahçeli futbolcular da kendi aralarında da motivasyon konuşmaları yaptılar ve farklı galibiyet geldi.

    Antalya'da yalnız bırakmayacak
    BAŞKAN Aziz Yıldırım, bu haftaki Antalyaspor mücadelesinde de aynı yolu izleyecek. Sarı-lacivertli takımla birlikte deplasmana gitme kararı alan başkan, oyunculara yanınızdayım mesajı verip motive edecek.

    Amacı 40 bin taraftar getirmek
    Yıldırım'ın ayrıca maçtan önce, oyunculara kazanmaları halinde ekstra prim vereceğini söyleyeceği bildirildi. Başkanın asıl amacı Antalyaspor'u yenerek, Kasımpaşa maçında Kadıköy'e 40 bin taraftar getirmek…

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:10
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