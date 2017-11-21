 Yüzümüz güldü – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Yüzümüz güldü

    Yüzümüz güldü

    Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Fenerbahçe’nin hocası, “Çok şükür, 5 dakika olsa da yüzümüz güldü” dedi Kocaman, devre arasına kadar 5 maçı da kazanmaları halinde şampiyonluğun en güçlü adayı olacaklarını iddia etti

    NEREDEN nereye... 1-1 biten Osmanlıspor karşılaşması sonrası şampiyonluktan umudunu yitirip istifa kararı alan ancak yönetim tarafından bu kararından vazgeçirilen , bugün sarı-lacivertli camianın hiç şüphesiz en mutlu isimlerinden biri durumunda... 4-1'lik Sivasspor galibiyeti, sarı-lacivertli hocanın gülmeyen yüzünü yeniden güldürmeye yetti.

    Kadıköy'deki karşılaşma sonrası stattan ayrılırken basın mensuplarıyla ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştiren Kocaman, bu karşılaşmada 3 puandan fazlasını kazandıklarını söylerken, "Çok şükür yüzümüz güldü" dedi. Sivas galibiyetiyle birlikte çıkışa geçmeyi umduklarını belirten Aykut Kocaman, "Uzun bir süredir sıkıntılarla boğuşuyoruz. İyi oynayıp puanlar kaybettiğimiz maçlar oldu. Çok şükür 5 dakika da olsa bugün yüzümüz güldü. İnşallah devamı gelir. Devre arasına kadar kayıpsız gidersek, şampiyonluğun en önemli adayı durumuna geliriz" şeklinde konuştu.

    HERKESİ KUTLADI
    Maç sonrası soyunma odasına giren Fenerbahçeli futbolcularda büyük bir coşku vardı. Bütün oyuncular alkışlarla birbirine destek verirken, en büyük alkışı maçın yıldızı Soldado aldı. Teknik Direktör Aykut Kocaman, "Sizi galibiyet için değil, mücadeleniz için kutluyorum. Bu şekilde mücadele etmeye devam ederseniz ligde mağlup edemeyeceğimiz takım yok" diyerek öğrencilerini kutladı.

    Emre BOL
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:47
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