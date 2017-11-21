Yüzümüz güldü
Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Fenerbahçe’nin hocası, “Çok şükür, 5 dakika olsa da yüzümüz güldü” dedi Kocaman, devre arasına kadar 5 maçı da kazanmaları halinde şampiyonluğun en güçlü adayı olacaklarını iddia etti
Kadıköy'deki karşılaşma sonrası stattan ayrılırken basın mensuplarıyla ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştiren Kocaman, bu karşılaşmada 3 puandan fazlasını kazandıklarını söylerken, "Çok şükür yüzümüz güldü" dedi. Sivas galibiyetiyle birlikte çıkışa geçmeyi umduklarını belirten Aykut Kocaman, "Uzun bir süredir sıkıntılarla boğuşuyoruz. İyi oynayıp puanlar kaybettiğimiz maçlar oldu. Çok şükür 5 dakika da olsa bugün yüzümüz güldü. İnşallah devamı gelir. Devre arasına kadar kayıpsız gidersek, şampiyonluğun en önemli adayı durumuna geliriz" şeklinde konuştu.
HERKESİ KUTLADI
Maç sonrası soyunma odasına giren Fenerbahçeli futbolcularda büyük bir coşku vardı. Bütün oyuncular alkışlarla birbirine destek verirken, en büyük alkışı maçın yıldızı Soldado aldı. Teknik Direktör Aykut Kocaman, "Sizi galibiyet için değil, mücadeleniz için kutluyorum. Bu şekilde mücadele etmeye devam ederseniz ligde mağlup edemeyeceğimiz takım yok" diyerek öğrencilerini kutladı.
Emre BOL
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 03:47
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"İntiharı düşündüm"
Toplam 7
Yorum
fbli Bir fanatik FB li olarak söylüyorum bunu Vanpersie senin kılın edemez adamsın be.
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 22
Yorum
Ahmet 54 Ayhan Akman ile ugrasmayin adam gibi adamdir gorevinfen terfi etmelidir direkt takimin basina gecmesi gereken kisi Ayhan Akman dir.
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Cenk Ergün: "Başkanımız benden teknik heyetin uyarılmasını istedi"
Toplam 17
Yorum
aykut kocaman aykut kocaman fark suni diyince demekki bildiği bişe var diyip çamur atmayı biliyorsun..ligi burda bitireceğiz derken bildiğin bişeymi var.!
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