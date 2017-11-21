 ‘20 milyon euro’luk adam’ – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    ‘20 milyon euro’luk adam’

    ‘20 milyon euro’luk adam’

    F.BAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, Oğuz Kaan için “Onu 5 milyon euro’ya Man.City’ye satmadık” açıklaması yapmıştı. Genel sekreter Mahmut Uslu ise sarı-lacivertlilerin U19 takımında oynayan 18 yaşındaki yıldız adayı için, “Bizim Oğuz Kaan 15-20 milyon euro’luk bir oyuncu” ifadelerini kullanmıştı

    SİVASSPOR karşısında son 4 dakika görev alan Oğuz Kaan Güçtekin, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir profesyonel bir maça çıktı. 18 yaşındaki ön libero, sahaya çıkarken tüylerinin diken diken olduğunu belirterek, "Stadımızda taraftarımız önünde oynamak çocukluk hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirdim. Maç bitene kadar heyecandan öldüm, dizlerim titredi. Bana bu şansı verdiği için Aykut hocama çok teşekkür ederim" dedi.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:44
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