Tottenham'dan 2.5 milyon Euro'ya kiralanan 23 yaşındaki Janssen'in, özellikle D.G Sivasspor önündeki müthiş hırsı yöneticileri hayran bıraktı. İngiliz takımında Harry Kane'in 15 maçta (Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi) 15 gol atarak formda bir sezon geçirmesi, Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdi.



?Janssen'in, 15 ile 18 milyon Euroluk bir bonservis ücreti olmasına rağmen, sezon sonunda Tottenham ile pazarlık yapmayı öncelikli planlarının arasına alan yönetim, önümüzdeki haftalardaki performansa göre kararını netleştirecek.



Bu arada sezon başında bonservisi ile birlikte transfer edilen Soldado için de "Kumaşı çok kaliteli ve bir gün patlayacak, önemli goller atmaya başlayacak" yorumları yapılırken Sivas karşısındaki hat-trick ile verilen güvenoyu iyice arttı.