 İlkelerimin dışına çıktım – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İlkelerimin dışına çıktım

    İlkelerimin dışına çıktım

    Kocaman: Bana güvenenleri yarı yolda bırakamazdım. Osmanlıspor maçı sonrası davranışım, düşündüğünüzden farklı değildi. Kendi ilkelerimin biraz da dışına çıkarak hiçbir şey olmamış gibi devam etmenin daha doğru olduğunu düşündüm

    F.Bahçe Teknik Direktörü farklı Sivas galibiyeti sonrası, "Skoru elde edene kadar süreç derli toplu, ne yaptığını bilen bir takımız. Skordan sonraki süreç ise tamamen skoru koruma kaygısına gidiyor. Yapmamız gerekenleri yapamıyoruz. Galatasaray'ın kaybettiği haftayı iyi değerlendirdik. Üst sıralar için çok kuvvetli olmasa da bir adım attığımız için son derece sevinçliyim" dedi. Kocaman, Osmanlıspor maçı sonrası yaşanan süreçle ilgili soruları ise şöyle yanıtladı:

    Hayat bilinmezlerle dolu
    Alanya maçı sonrası süreçle ilgili bir basın toplantısı yapacaktım, vazgeçtim. Olağan seyrine bıraktım, biraz geri çekildim. Osmanlı maçı sonrası davranışım netti. Düşündüğünüzden farklı değildi. İki şey öne çıktı; Alanya maçı sonrası açıklamam ve hakikaten zor dönemde olmamız. Bu zor dönemde işe başlamışken her şeye rağmen sonuna kadar bana güvenenleri yarıda bırakmama durumu biraz daha öne çıktı. Kendi ilkelerimin biraz dışına çıkarak hiçbir şey olmamış gibi devam etmenin daha doğru olduğunu düşündüm. Hayatın ne getireceği bilinmezlerle dolu. Bu yüzden bağlayıcı bir cümle kurmak istemiyorum.

    Kocaman dönüş
    Osmanlıspor beraberliği sonrasında "Gereğini yaparım" diye istifa sinyali veren ancak yönetim çabasıyla bu kararından geri dönen Aykut Kocaman, Sivasspor galibiyetiyle kendi adına yeni bir sayfa da açtı. Kocaman, gelen farklı zaferle güçlü bir geri dönüş yaparken, bu galibiyetle elini de kuvvetlendirdi.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlkelerimin dışına çıktım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.