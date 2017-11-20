İlkelerimin dışına çıktım
Kocaman: Bana güvenenleri yarı yolda bırakamazdım. Osmanlıspor maçı sonrası davranışım, düşündüğünüzden farklı değildi. Kendi ilkelerimin biraz da dışına çıkarak hiçbir şey olmamış gibi devam etmenin daha doğru olduğunu düşündüm
Hayat bilinmezlerle dolu
Alanya maçı sonrası süreçle ilgili bir basın toplantısı yapacaktım, vazgeçtim. Olağan seyrine bıraktım, biraz geri çekildim. Osmanlı maçı sonrası davranışım netti. Düşündüğünüzden farklı değildi. İki şey öne çıktı; Alanya maçı sonrası açıklamam ve hakikaten zor dönemde olmamız. Bu zor dönemde işe başlamışken her şeye rağmen sonuna kadar bana güvenenleri yarıda bırakmama durumu biraz daha öne çıktı. Kendi ilkelerimin biraz dışına çıkarak hiçbir şey olmamış gibi devam etmenin daha doğru olduğunu düşündüm. Hayatın ne getireceği bilinmezlerle dolu. Bu yüzden bağlayıcı bir cümle kurmak istemiyorum.
Kocaman dönüş
Osmanlıspor beraberliği sonrasında "Gereğini yaparım" diye istifa sinyali veren ancak yönetim çabasıyla bu kararından geri dönen Aykut Kocaman, Sivasspor galibiyetiyle kendi adına yeni bir sayfa da açtı. Kocaman, gelen farklı zaferle güçlü bir geri dönüş yaparken, bu galibiyetle elini de kuvvetlendirdi.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:18
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"Hakem tehdit eder gibiydi"
Toplam 4
Yorum
gs4ever maclari izlemeyenler özetlerden de biseyler goremiyorlar.Bjknın rakibi cok komik 10 kisi kaliyor keza buda oyle.gsye ts macnda beroya kkart?
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Dirar: G.Saray bizi motive etti
Toplam 2
Yorum
tolga haftaya olay eşitlenir yine sivas zaten fb ye çalışır her daim merak etme suni galibiyet
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Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz"
Toplam 8
Yorum
OZ hocam ne olur Abdulkadir'ide oynat.,O cocuk Sosa'nin bu haline 10 basar,.Yazik gunahtir emege haksizliktir
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