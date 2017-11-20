Fenerbahçe'nin ilk kez iştahlı maça başladığını belirten Mustafa Denizli, "Sihirli değnek mi değdi? Hayır. Herhalde takım olarak kendi aralarında bir değerlendirme yaptılar. Bir potansiyelin varsa ve bunu ortaya koyamıyorsan sorusunu kendinde arayacaksın. Bu kadar iştahlı başlangıç hem taraftara hem takıma güven verecektir." dedi.

"Sivasspor'a 5 haftalık bu periyot pek yaramamış. Normalin üzerinde bir sinirlilik hali vardı. daha çok kırmızı görebilirlerdi."



"SOLDADO KENDİNİ GÖSTERDİ"

"Soldado önemli bir golcü olduğunu geç de olsa gösterdi. Fenerbahçe'nin bundan sonraki haftalarda Soldado gibi bir silahı olacak."



"MÜTHİŞ BİR YARIŞ OLACAK"

"Fenerbahçe 8 puanlık avantajı geride bırakıyor. 3 kazandı, 3 Galatasaray kaybetti ve Beşiktaş berabere kaldı. Müthiş bir yarış olacak. Galatasaray sezon başındaki görüntüsünden uzak. Bu haftaki Fenerbahçe'nin iştahı, G.Saray'ın sezon başındaki iştahı gibiydi. Fenerbahçe mükemmel oynamadı ancak kazanmak için herkes her şeyini sahaya koydu. Aradı, aradı buldu."



"F.BAHÇE GÜVEN KAZANDI"

"Milli maç aralarının dönüşleri iyi takımların aleyhinde oluyor. Diğerlerinin ise lehine oluyor. Fenerbahçe böyle oynadıkça güven kazanacaktır. Aatıf bugün çok iyi bir alternatif olabileceğini gösterdi. Janssen ve Soldado gibi iki hücumcun varsa birlikte oynarlar. Eskiden sürekli bu iki oyuncu birlikte oynar mı diyorlardı. Oynarlar."