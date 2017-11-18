Sivasspor ile 23. randevu

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 22 maçtan 14'ünü Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 53 golüne, Sivasspor 30 golle yanıt verdi. Taraflar Süper Lig'de en son 2015-2016 sezonunda karşılaştı. İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı, Sivas'taki müsabaka 2-2 bitti.Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'de İstanbul'da 12. kez karşılaşacak.

İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 11 maçtan 9'unu sarı-lacivertli ekip, birini kırmızı-beyazlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere bitti.

Kadıköy'de Sivasspor'a 27 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 10 gol gördü.



22 maçta 83 gol

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 22 müsabakada 83 gol atıldı, sadece bir maç golsüz tamamlandı.Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 53, Sivasspor 30 kez fileleri havalandırdı, futbolseverler 83 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3,77 olarak gerçekleşti.Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.Fenerbahçe ile Sivasspor arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:2005-2006 Sivasspor-Fenerbahçe 2 - 3Fenerbahçe-Sivasspor 3 - 02006-2007 Sivasspor-Fenerbahçe 1 - 1Fenerbahçe-Sivasspor 2 - 22007-2008 Fenerbahçe-Sivasspor 1 - 0Sivasspor-Fenerbahçe 1 - 42008-2009 Sivasspor-Fenerbahçe 2 - 1Fenerbahçe-Sivasspor 4 - 22009-2010 Fenerbahçe-Sivasspor 3 - 0Sivasspor-Fenerbahçe 1 - 52010-2011 Fenerbahçe-Sivasspor 1 - 0Sivasspor-Fenerbahçe 3 - 42011-2012 Sivasspor-Fenerbahçe 2 - 0Fenerbahçe-Sivasspor 4 - 22012-2013 Sivasspor-Fenerbahçe 0 - 0Fenerbahçe-Sivasspor 1 - 22013-2014 Fenerbahçe-Sivasspor 5 - 2Sivasspor-Fenerbahçe 2 - 02014-2015 Fenerbahçe-Sivasspor 4 - 1Sivasspor-Fenerbahçe 2 - 32015-2016 Fenerbahçe-Sivasspor 2 - 1Sivasspor-Fenerbahçe 2 - 2