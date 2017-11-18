Sivasspor ile 23. randevu
Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 23. kez karşı karşıya gelecek.
İstanbul'daki maçlar
Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'de İstanbul'da 12. kez karşılaşacak.
İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 11 maçtan 9'unu sarı-lacivertli ekip, birini kırmızı-beyazlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere bitti.
Kadıköy'de Sivasspor'a 27 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 10 gol gördü.
22 maçta 83 gol
Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor.
Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 53, Sivasspor 30 kez fileleri havalandırdı, futbolseverler 83 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3,77 olarak gerçekleşti.
En farklı skorlu galibiyetler
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.
Fenerbahçe ile Sivasspor arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
2005-2006 Sivasspor-Fenerbahçe 2 - 3
Fenerbahçe-Sivasspor 3 - 0
2006-2007 Sivasspor-Fenerbahçe 1 - 1
Fenerbahçe-Sivasspor 2 - 2
2007-2008 Fenerbahçe-Sivasspor 1 - 0
Sivasspor-Fenerbahçe 1 - 4
2008-2009 Sivasspor-Fenerbahçe 2 - 1
Fenerbahçe-Sivasspor 4 - 2
2009-2010 Fenerbahçe-Sivasspor 3 - 0
Sivasspor-Fenerbahçe 1 - 5
2010-2011 Fenerbahçe-Sivasspor 1 - 0
Sivasspor-Fenerbahçe 3 - 4
2011-2012 Sivasspor-Fenerbahçe 2 - 0
Fenerbahçe-Sivasspor 4 - 2
2012-2013 Sivasspor-Fenerbahçe 0 - 0
Fenerbahçe-Sivasspor 1 - 2
2013-2014 Fenerbahçe-Sivasspor 5 - 2
Sivasspor-Fenerbahçe 2 - 0
2014-2015 Fenerbahçe-Sivasspor 4 - 1
Sivasspor-Fenerbahçe 2 - 3
2015-2016 Fenerbahçe-Sivasspor 2 - 1
Sivasspor-Fenerbahçe 2 - 2
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:10
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Şenol Güneş: "Türk futbolu orada bitti"
Toplam 19
Yorum
celal yanı koca bjk mustafa yumlu nedenıyle yenemedı akhısarı ha yanı rakıp eksık olmazsa gucun yetmez oylemı yazıklar olsun sana derhal ıstıfa
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Şenol Güneş: "Türk futbolu orada bitti"
Toplam 19
Yorum
Eaglewatch81 Yapacak birşey yok adamların kalecisi maçın adamı seçilmiş halen beşiktaş kötü oynuyor diyorlar
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Şenol Güneş: "Türk futbolu orada bitti"
Toplam 19
Yorum
cemal bu adam için kazanınca herşey çok güzel kazanamadığı her maç hakemlere yapamıyorsan bu kadar de
Sivasspor ile 23. randevu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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