Topal’a Başakşehir kancası

'de yeterince şans bulamadığı için teknik direktör'la arası bozulan'a yurt içinden ve dışından teklif yağıyor.'un yanı sıra İspanya'nıntakımının ilgilendiği Mehmet Topal'a son olarakde kanca attı. 2020'ye kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Topal'ı çok isteyen Başakşehir'in hocası'nın, milli futbolcunun devre arasında transfer edilmesi yönünde kulüp yönetimine rapor verdiği öğrenildi.