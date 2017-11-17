 Topal’a Başakşehir kancası – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Topal’a Başakşehir kancası

    Topal’a Başakşehir kancası
    FENERBAHÇE'de yeterince şans bulamadığı için teknik direktör Aykut Kocaman'la arası bozulan Mehmet Topal'a yurt içinden ve dışından teklif yağıyor. Bursaspor'un yanı sıra İspanya'nın Cadiz takımının ilgilendiği Mehmet Topal'a son olarak Başakşehir de kanca attı. 2020'ye kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Topal'ı çok isteyen Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı'nın, milli futbolcunun devre arasında transfer edilmesi yönünde kulüp yönetimine rapor verdiği öğrenildi.

    Emre BOL
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:23
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