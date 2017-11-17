 Kocaman'dan Aatıf'a özel ilgi – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Kocaman'dan Aatıf'a özel ilgi

    Kocaman'dan Aatıf'a özel ilgi
    KANARYA, pazar günkü Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Milli takımlardan dönen oyuncuların da katıldığı idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Ardından sahaya geçilip top kapma ve pas çalışıldı. Aykut Kocaman, Valbuena'nın yokluğunda şans vermeyi planladığı Aatıf'la özel ilgilendi. Skrtel düz koşu yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:10
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