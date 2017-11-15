Mahkeme Aziz Yıldırım hakkında kararı açıkladı
Fenerbahçe Kulübü Bakanı Aziz Yıldırım hakkında Sabiha Gökçen Havaalimanı'nda görevli özel güvenlik görevlisiyle tartışması sırasında "tehdit", "hakaret" ve "görevli memura direnme" suçlarını işlediği iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görevli Güvenlik-İş üyesi bir özel güvenlik görevlisiyle tartıştığı gerekçesiyle sendika tarafından yapılan suç duyurusu üzerine Yıldırım hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.
Soruşturma sonucunda Yıldırım hakkında verilen takipsizlik kararında, suç tarihinde Yıldırım'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki güvenlik noktasından geçişi sırasında korumasının X-ray cihazında sinyal vermesi üzerine görevlilere "Görmüyor musun? Benim resmi korumam, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bu konu hakkında yazı yazdıracağım." diyerek "tehdit" ve "hakarette" bulunup, "görevli memura direnme" suçunu işlediği iddiasıyla şikayette bulunulduğu hatırlatıldı.
Takipsizlik kararında, soruşturma sonucunda, Yıldırım'ın üzerine atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği belirtildi.
Güvenlik-İş üyesi bir grup, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görevli sendika üyesi bir özel güvenlik görevlisiyle tartıştığını ileri sürerek, suç duyurusunda bulunmuştu.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:33
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Cenk'e 9 teklif var
Toplam 8
Yorum
eraycan satmayalım yerli golcü bulmak zor büyük takımlar oyuncu satmaz alır cenk bizim geleceğimiz biz alalım messiyi satarlar mı cenk kelmalı
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Hakan Balta kramponlarını asıyor
Toplam 5
Yorum
batuhan hiçbirşey demiyorumda hakan balta onca yıl okadar az paraya bu kadar iyi futbol oynadı şimdi doğruysa eğer levent tüzemenin dedigi olmuşmu ?
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''Arda bir enkaza dönüştü''
Toplam 1
Yorum
Malesef Ardanın kendine faydası yok.Bitmiş birisi kesinlikle profesyonel değil,çalışmak yerine Egosunu geliştirdi, Barca sana hep 10 gömlek fazlaydı
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