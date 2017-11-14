 Erdi’ye hapis istemi – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Erdi’ye hapis istemi

    Erdi’ye hapis istemi

    Fenerbahçeli eski yıldızına, iki arkadaşını bıçakladığı gerekçesiyle dava açıldı

    BİR dönem sarı- lacivertli ekipte forma giyen 53 yaşındaki Erdi Demir sıkıntılı günler geçiriyor. İddiaya göre 29 Nisan 2017'de Erdi Demir, Erdoğan A. ve Sercan O. ile kavga etti. Demir'in kendisine saldırıda bulunan iki arkadaşını bıçakladığı belirtildi. Demir ifadesinde "Kavgada kafama ciddi darbeler aldım. Kendimi korumak için bıçağı sağa sola savururken keskin tarafı Sercan'a geldi" dedi. Olayda Erdoğan A.'nın kolundan, Sercan O.'nun ise karnından yaralandığı ve şikayetçi oldukları öğrenildi. İki taraf için de hapis istemiyle dava açıldı.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:45
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