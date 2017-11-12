 Voleybolda rövanş günü – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Voleybolda rövanş günü

    Voleybolda rövanş günü
    FENERBAHÇE Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında bugün Avusturya'nın Posojilnica AICH-DOB takımını konuk edecek. Burhan Felek'teki mücadele saat 17.00'de başlayacak ve D-Smart'ta ekranlara gelecek. Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan Kanarya, 2 set alırsa gruplara kalacak.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:28
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