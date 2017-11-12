Voleybolda rövanş günü

FENERBAHÇE Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında bugün Avusturya'nın Posojilnica AICH-DOB takımını konuk edecek. Burhan Felek'teki mücadele saat 17.00'de başlayacak ve D-Smart'ta ekranlara gelecek. Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan Kanarya, 2 set alırsa gruplara kalacak.