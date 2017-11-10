 Bakın işte hatalarınız bunlar! – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    10 Kasım 2017, Cuma
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    Bakın işte hatalarınız bunlar!

    Bakın işte hatalarınız bunlar!

    , milli maç arasından sonra takımla yapacağı kritik toplantının hazırlıklarını yapıyor.

    Oyuncularına öncelikle teknik-taktik, disiplin, takım ve bireysel psikoloji konularında eksiklerini dile getirecek olan Kocaman, teknik heyetine ise hatalardan oluşan bir rapor hazırlatıyor. 'ın sert geçmesi beklenen toplantıda, "Şampiyonluğa inancı olmayanlar şimdi hemen aramızdan ayrılsın" ifadelerini kullanacağı öğrenilmişti.

    YETER Ki iSTEYELiM 9 PUANI KAPATIRIZ
    Kritik süreçte Fenerbahçe yönetimi de takımı toparlamak için yoğun mesai harcıyor. Yöneticilerin, "Önümüzde daha 23 hafta var. Biz yeter ki isteyelim; 9 puan fark kapanmayacak fark değil. Zira hala fikstür avantajı bizde. Galibiyet serisi yakalamamız halinde yeniden güçlü şekilde şampiyonluk yarışının içinde olabiliriz" diyerek oyunculara ve teknik heyete moral verdikleri öğrenildi.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:02
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