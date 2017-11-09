 Sarı-lacivertlilerde dedikodu krizi! – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Sarı-lacivertlilerde dedikodu krizi!

    Sarı-lacivertlilerde dedikodu krizi!

    , Alper Potuk ve ’ın Ayku t Kocaman’ı taktik ve kadro konusunda eleştirdiği öğrenildi

    Fenerbahçe'de , Alper Potuk ve Mehmet Topal'ın 'ın taktiğini ve kadro tercihlerini sürekli eleştirdiği öğrenildi. Bu durumdan rahatsız olan Kocaman'ın 3 oyuncuyu takımda huzursuzluk çıkarmamaları konusunda uyardığı bildirildi.

    İSİMLERİNİ YÖNETİME VERDİ
    Aykut Kocaman'ın kadro ve taktik konusunda sürekli olarak eleştiride bulunan 3 oyuncunun ismini yönetimle de paylaştığı bildirildi. (Takvim)
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:32
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