Sarı-lacivertlilerde dedikodu krizi!
Volkan Demirel, Alper Potuk ve Mehmet Topal’ın Ayku t Kocaman’ı taktik ve kadro konusunda eleştirdiği öğrenildi
İSİMLERİNİ YÖNETİME VERDİ
Aykut Kocaman'ın kadro ve taktik konusunda sürekli olarak eleştiride bulunan 3 oyuncunun ismini yönetimle de paylaştığı bildirildi. (Takvim)
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:32
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 11
Yorum
acemi yorumcu Penaltilar verilsin, Pepeler atilsin, istedigin hersey olsun. Peki oynanan oyundan memnunmusun? Feneri izlerken ne hissediyorsun?
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Yattara’nın yeğeni geldi
Toplam 1
Yorum
ismail hadi hayırlısı 2.yattara olabilir
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Gerçek Trabzon yakında
Toplam 3
Yorum
ismail göster kendini rıza hocam içimden bir ses rıza hocayla trabzon şampiyon olacak diyor Allahın yardımları ile bu iş olacak hocam
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