 Düzelmezse Robin de yolcu – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Düzelmezse Robin de yolcu

    Düzelmezse Robin de yolcu
    ROBİN de ocak ayında gönderilmesi düşünülen oyuncular arasında... Ali Yıldırım'ın "İyileşip sahalara dönmesini bekliyoruz" dediği yıldızın kalan 6 haftada da takıma katkı yapmaması halinde ara transferde yolların ayrılacağı belirtiliyor. 34 yaşındaki forvet, Feyenoord'a dönmeyi planlıyor. Robin bu sezon 4 maçta 199 dakika süre alırken, gol ve asist üretemedi.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:47
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