Fenerbahçe'de forvetler suskun

Sahada oynanan futbol taraftarları memnun etmezken, geçen sezonun kabusu boş tribünler önünde oynama tehlikesi ilerleyen haftalarda da kendini gösterebilir. Forvet hattının skora yeterince katkı yapamaması öne geçilen karşılaşmalarda bile puan kaybına neden oluyor. Geç yapılan transferler, yaşanılan sakatlıklar Fenerbahçe'de en çok forvet hattını etkiliyor. Sarı Lacivertli takıma transfer olduğundan beri başı sakatlıktan kurtulamayan Van Persie, geçen sezondan sakatlığı bulunan ve hala takıma katılamayan Fernandao ve takıma uyum sağlayamayan Soldado Fenerbahçe'nin forvet hattının etkisizliğinin başlıca sebeplerinden. Fenerbahçe'nin 11 hafta sonunda kaydettiği 21 golün 14 tanesini orta saha futbolcularının imzası varken, forvet hattından skora katkı olarak sadece 2 gol geldi. Bu 2 golü ise yeni transfer Janssen filelere yolladı. 4 gol defans hattından gelirken, 1 gol ise Gençlerbirliği karşılaşmasında Ankara ekibinin kendi kalesine Fenerbahçe adına kaydettiği gol olarak kayıtlara geçti. Ahmethan Köse de dahil edildiğinde 5 forvet futbolcusuna sahip olan Fenerbahçe'nin yaşadığı en büyük sorunlardan biri de forvet hattının skora bu denli az katkısı. Sarı Lacivertli takımda hal böyleyken lider Galatasaray forvet oyuncusu Gomis'den 11 gol katkı alırken, Medipol Başakşehir golcülerinden 13 gol, Beşiktaş ise ileri hat oyuncularından 11 gol kazandı.