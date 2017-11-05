Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Osmanlıspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mathieu Valbuena ve Mauricio Isla'nın sağlık durumları belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fransız futbolcu Valbuena'nın çekilen MR'ı sonucunda, sol bacak ön üst kas grubunda ikinci derece kısmi yırtılma, Isla'nın ise sol bacak iç yan bağında ikinci derece kısmi yırtık belirlendiği duyuruldu.

İki futbolcunun da tedavilerine başlandığı aktarıldı.

Öte yandan milli aranın ardından Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de 4. sarı kartlarını gören Luis Neto ile Alper Potuk cezaları sebebiyle Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.