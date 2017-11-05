 Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

    Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

    Fenerbahçeli Valbuena ve Isla'da 2. derece kısmi yırtık tespit edildi

    Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Osmanlıspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mathieu Valbuena ve Mauricio Isla'nın sağlık durumları belli oldu.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fransız futbolcu Valbuena'nın çekilen MR'ı sonucunda, sol bacak ön üst kas grubunda ikinci derece kısmi yırtılma, Isla'nın ise sol bacak iç yan bağında ikinci derece kısmi yırtık belirlendiği duyuruldu.

    İki futbolcunun da tedavilerine başlandığı aktarıldı.

    Öte yandan milli aranın ardından Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de 4. sarı kartlarını gören Luis Neto ile Alper Potuk cezaları sebebiyle Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.

    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:32
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