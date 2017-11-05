Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçeli Valbuena ve Isla'da 2. derece kısmi yırtık tespit edildi
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Osmanlıspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mathieu Valbuena ve Mauricio Isla'nın sağlık durumları belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fransız futbolcu Valbuena'nın çekilen MR'ı sonucunda, sol bacak ön üst kas grubunda ikinci derece kısmi yırtılma, Isla'nın ise sol bacak iç yan bağında ikinci derece kısmi yırtık belirlendiği duyuruldu.
İki futbolcunun da tedavilerine başlandığı aktarıldı.
Öte yandan milli aranın ardından Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de 4. sarı kartlarını gören Luis Neto ile Alper Potuk cezaları sebebiyle Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:32
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Soldado topa değmeden bitti
Toplam 7
Yorum
En büyük FENER GS'nin kaliteli topçuları hangi büyük takımı yenmiş, Trabzon bile dağıttı sizi, dirençleri takımlara karşı balonunuz sönüyor
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Bu sevinci 152 bin kişi beğendi
Toplam 4
Yorum
gs maşallah aslanlarıma allah nazardan esirgesin kem gözle bakanlarında gözü çıksın
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Silva: Beşiktaş’ı beğeniyorum
Toplam 15
Yorum
silva ne diyelim o zaman come to beşiktaş izlemeyi beğendiğin takımda oyna :)
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