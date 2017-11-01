 Samet Güzel'den Valbuena'lı gönderme! – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    'den 'lı gönderme!

    <a href="/index/samet-guzel?id=d776089f-beab-41e1-84f7-34fff430121b" class="" rel="tag">Samet Güzel</a>'den <a href="/index/valbuena?id=6379c608-4c7e-4ee8-81fc-c46e970f5423" class="" rel="tag">Valbuena</a>'lı gönderme!

    Fenerbahçe'de tercüman olarak görev yaptıktan sonra de Souza olayıyla gündeme gelen ve kulüpten ayrılan , son paylaşımıyla dikkat çekti.

    Fenerbahçe'nin eski tercümanı , Instagram'ı aktif şekilde kullanıyor. Güzel, arkadaşlarıyla yaptığı maçın görüntülerini paylaşırken karşılaşmanın ardından sürpriz bir paylaşımda bulundu. Güzel, Aykut Kocaman'ın son dönemde sürekli oyundan çıkardığı 'nın 3-3'lük Kayserispor maçı sonrası görüntüsünün bir benzerini yaptı. 'Kaybettik' mesajıyla yüzüstü fotoğrafını paylaşan Güzel, üzerinden göndermede bulundu.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:46
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