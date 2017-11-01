Samet Güzel'den Valbuena'lı gönderme!
Fenerbahçe'de tercüman olarak görev yaptıktan sonra Alex de Souza olayıyla gündeme gelen ve kulüpten ayrılan Samet Güzel, son paylaşımıyla dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin eski tercümanı Samet Güzel, Instagram'ı aktif şekilde kullanıyor. Güzel, arkadaşlarıyla yaptığı maçın görüntülerini paylaşırken karşılaşmanın ardından sürpriz bir paylaşımda bulundu. Güzel, Aykut Kocaman'ın son dönemde sürekli oyundan çıkardığı Valbuena'nın 3-3'lük Kayserispor maçı sonrası görüntüsünün bir benzerini yaptı. 'Kaybettik' mesajıyla yüzüstü fotoğrafını paylaşan Güzel, Valbuena üzerinden göndermede bulundu.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:46
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Yıldız futbolcudan flaş itiraf: Kendimi erkek gibi hissetmiyorum
Toplam 2
Yorum
fener kim olaki bu makat duşmanı çıkaramadık
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Yazıktır, ayıptır, günahtır
Toplam 12
Yorum
Erol Ultraaslan,selçuğa gösterdiğiniz tepkinin onda birini niçin yusuf namoğluna göstermiyorsunuz.
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Caner Erkin gerçeği...
Toplam 10
Yorum
Köyiçi Dinlenmesi ve kafasini dagitmasi sart. Dogru karar, zaten 6 maç cezasi var. Toparlan fisek.
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