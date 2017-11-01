Fenerbahçe'nin eski tercümanı Samet Güzel, Instagram'ı aktif şekilde kullanıyor. Güzel, arkadaşlarıyla yaptığı maçın görüntülerini paylaşırken karşılaşmanın ardından sürpriz bir paylaşımda bulundu. Güzel, Aykut Kocaman'ın son dönemde sürekli oyundan çıkardığı Valbuena'nın 3-3'lük Kayserispor maçı sonrası görüntüsünün bir benzerini yaptı. 'Kaybettik' mesajıyla yüzüstü fotoğrafını paylaşan Güzel, Valbuena üzerinden göndermede bulundu.



