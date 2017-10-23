Çakır'a isyan

Heyecanla beklenen Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmazken, gecenin öne çıkan ismi maçın hakemi Cüneyt Çakır ve ekibi oldu...

ÖNCE JANSSEN'İN GOLÜ...

Tecrübeli FIFA hakemi verdiği ve vermediği kararlarla iki takımdan da tepki aldı. Maçın 6. dakikasında Serdar Aziz topu uzaklaştırmak isterken Vincent Janssen ayağını sokup topu kazandı ve sonrasında golü attı. Hakem Cüneyt Çakır, Hollandalı forvetin Serdar'a faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

SONRA SERDAR AZİZ'İN ELİNE ÇARPAN TOP

Yine ilk yarıdaki bir Fenerbahçe atağında Galatasaray savunmasının karşıladığı top Serdar Aziz'in eline çarptı. Çakır 'kasıt' olmadığını belirtip, oyunu devam ettirdi. Fenerbahçeli oyuncular iki pozisyona da itiraz etseler de sonuç alamadı.







İkinci yarıda isyan sırası Galatasaraylılar'daydı. 55'teki kornerdearka direkte kafayı vurdu, topnun koluna çarparak Kameni'de kaldı.bu pozisyonu da 'top ele gitti' şeklinde yorumladı. Dört dakika sonra, ceza sahasında Hasan Ali'yi geçmeye çalışırken top yere düşen Hasan Ali'nin eliyle buluştu. Galatasaraylılar 'penaltı' bekledi. Çakır yine 'devam' dedi. Çakır'ın'ya çıkardığı ikinci sarı kart da ağır olduğu gerekçesiyle eleştirildi.Maç öncesinde Fenerbahçe cephesinin istemediği Cüneyt Çakır'ın derbiye atanması sarı-lacivertliler tarafından çok tartışılmıştı. Derbide yaşanan pozisyonlardan sonra Çakır'ın verdiği kararlar ise bu tartışmaları daha da alevlendireceğe benziyor...