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Fatih Karagümrük'ün kulüp müdürü Yunus Yıldız öldürüldü!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün kulüp müdürü Yunus Yıldız, Maltepe'de bacanağı tarafından öldürüldü.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 21:33
Fatih Karagümrük'ün kulüp müdürü Yunus Yıldız öldürüldü!

Olay, sabah saatlerinde İdealtepe Mahallesi, Fundalar Çıkmazı Sokak'ta 4 katlı binanın dördüncü katında meydana geldi. Yunus Yıldız ve bacanağı Malik A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Malik A. yanında bulunan silahıyla bacanağı Yunus Yıldız'a 8 el ateş açtı, kurşunların isabet ettiği Yunus Yıldız kendi imkanlarıyla gittiği hastane önünde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yunus Yıldız'ın Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nde görev yaptığı ortaya çıktı. Kulübün sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayınladı.

Yayınlanan baş sağlığı mesajında 'Fatih Karagümrük Spor Kulübü'müzün kulüp müdürü Yunus Yıldız kardeşimiz bir aile yakını tarafından canına kastedilmiş kaldırıldığı hastanede vefat etmiştir. Yunus Yıldız'a Allahtan Rahmet, ailesine ve Fatih Karagümrük Spor Kulübü camiasına baş sağlığı dilerim" denildi.

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