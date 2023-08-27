Haberler Fatih Karagümrük Şov sürüyor

Şov sürüyor

Beşiktaş’tan Kerem Atakan’ı kiralayan Karagümrük, 12. transferine imza attırdı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Şov sürüyor

Fatih Karagümrük'te transfer şov sürüyor... Son olarak F.Bahçe'den Serdar Dursun'u kadrosuna katan kırmızı- siyahlılar, bu kez Beşiktaş'ın genç ismi Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı. 22 yaşındaki orta saha 1 yıl kiralık olarak Karagümrük forması giyecek. Kerem, siyah-beyazlılarda 8 maça çıkmıştı. Karagümrük bu sezonun 12. transferi olan genç oyunci için, "Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez Milli formayı giyme başarısı gösteren Kerem Atakan Kesgin'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

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Çıkışını Sivasspor formasıyla yapan Kerem Atakan Kesgin, Yiğidolar'da 36 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı. Geçen sezon 1.4 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a imza atan 22 yaşındaki oyuncu, 8 maçta skora katkı sağlayamadı.

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