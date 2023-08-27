Fatih Karagümrük'te transfer şov sürüyor... Son olarak F.Bahçe'den Serdar Dursun'u kadrosuna katan kırmızı- siyahlılar, bu kez Beşiktaş'ın genç ismi Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı. 22 yaşındaki orta saha 1 yıl kiralık olarak Karagümrük forması giyecek. Kerem, siyah-beyazlılarda 8 maça çıkmıştı. Karagümrük bu sezonun 12. transferi olan genç oyunci için, "Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez Milli formayı giyme başarısı gösteren Kerem Atakan Kesgin'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Sivas'ta parladı

Çıkışını Sivasspor formasıyla yapan Kerem Atakan Kesgin, Yiğidolar'da 36 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı. Geçen sezon 1.4 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a imza atan 22 yaşındaki oyuncu, 8 maçta skora katkı sağlayamadı.