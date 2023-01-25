Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma Fabio Borini transferi hakkında konuştu!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün 31 yaşındaki İtalyan sol kanat futbolcusu Fabio Borini'nin adı kısa süre önce transferde Süper Lig devleriyle anılmıştı. Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma oyuncusunun transferi hakkında konuştu.

Süleyman Hurma'nın sözleri;

"İtalyan golcü için çıkan transfer iddialarına cevap veren Süleyman Hurma, "Borini'yi İtalya'dan istediler. Kendisi de gitmek istedi. Ama ben kendisine izin vermedim. Fenerbahçe ile temasımız olmadı. Türkiye'den büyük bir kulüp istedi. Arkadan uğraşan kulüpler de oldu. Borini'yi satmak için en az onun kadar iyi bir oyuncu bulmak lazım. Piyasayı kızıştırmak istemiyorum. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. İsteğimiz sözleşme yenilemek. Borini'nin takımda kalmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.