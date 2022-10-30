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Viviano duvar ördü

Galatasaray karşısında devleşen kaleciler arasına Viviano da eklendi. Karagümrük'ün 10 kişi kalmasının ardından adeta pantere dönüşen Viviano, iki gol yese de birbirinden zorlu 10 şutu başarıyla çıkardı ve 'maçın adamı' olmayı hak etti. Öte yandan bu sezon en fazla kurtarış yapan 6 kalecinin 4'ünün Galatasaray maçında görev yaptı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 06:50
Viviano duvar ördü
Galatasaray karşısında devleşen kaleciler arasına Viviano da eklendi. Karagümrük'ün 10 kişi kalmasının ardından adeta pantere dönüşen Viviano, iki gol yese de birbirinden zorlu 10 şutu başarıyla çıkardı ve 'maçın adamı' olmayı hak etti. Öte yandan bu sezon en fazla kurtarış yapan 6 kalecinin 4'ünün Galatasaray maçında görev yaptı.
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