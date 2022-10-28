Fatih Karagümrük - Galatasaray: 0-2 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Karagümrük ile deplasmanına konuk oldu.

Mücadelenin 33. dakikasında Karagümrüklü Adnan Uğur, Lucas Torreira'ya yaptığı hareket nedeniyle VAR uyarısı sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

11'DE BAŞLADI GOLÜNÜ ATTI!

Karşılaşmanın ikinci yarısına sarı-kırmızılı ekip hızlı başlarken; Emre Taşdemir 60. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Deneyimli sol bek böylelikle 2149 gün sonra golle tanıştı. Emre Taşdemir en son 10 Aralık 2016'da eski takımı Bursaspor formasıyla Beşiktaş'a gol atmıştı.

Mücadelenin 85. dakikasında Juan Mata son sözü söyledi ve farkı 2'ye çıkardı. Mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 21 yaptı ve 3. olarak zirve yarışını sürdürdü. Karagümrük ise 12 puanla 12. sırada yer alıyor.

HAFTAYA DEV DERBİ!

Galatasaray, gelecek hafta ise Beşiktaş'ı evinde ağırlayacak. Karagümrük ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.