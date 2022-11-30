Feghouli Gümrük’te

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Karagümrük, Beşiktaşlı eski 10 numara Ljajic'ten sonra transferde bir bomba daha patlattı. Kırmızı-siyahlılar, Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra sarı-kırmızılı takımda indirip yapıp kalmak isteyen ancak yönetim tarafından reddedilen Feghouli'yle anlaştı. İstanbul'da yaşamını sürdürmek isteyen 32 yaşındaki Cezayirli yıldız sağ açıkla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 2017'de 4 milyon 250 bin euro'ya Galatasaray'a transfer olan ve 5 sezon forma giyen tecrübeli kanat oyuncusu, iki Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla boy gösterdiği 30 karşılaşmada 5 gol, 5 asistlik performans sergileyen Feghouli, sarı-kırmızılı tribünlerin de sevdiği isimler arasındaydı.