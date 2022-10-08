Haberler Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe'ye kozu Diagne ve Borini

Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe'ye kozu Diagne ve Borini

Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Andre Pirlo yönetiminde sezona başlayan Fatih Karagümrük, son 7 müsabakadan sadece 1 kez galibiyet çıkarabildi. İstanbul temsilcisinin gol yollarında Mbaye Diagne ve Fabio Borini büyük önem taşıyor.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 11:36
Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe'ye kozu Diagne ve Borini

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 9 Ekim Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Sezona İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde giren kırmızı-siyahlı ekip, geride kalan 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan Fatih Karagümrük, topladığı 6 puanla haftaya 14. sırada girdi.

Fenerbahçe ise çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle 14 puan topladı ve 7. sırada yer aldı.

Son 4 maçtan 3 puan çıkardı

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de son 4 maçta galibiyet alamazken 3 puan elde etti.

Bu sezonki tek galibiyetini 4. haftada MKE Ankaragücü karşısında alan kırmızı-siyahlı ekip, sonrasındaki 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 2 gol atabilen Fatih Karagümrük, kalesindeki 3 gole engel olamadı.

Diagne ve Borini ile gol arayacak

VavaCars Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe karşısındaki en önemli gol ayağı eski Galatasaraylı Mbaye Diagne ile İtalyan forvet Fabio Borini olacak.

Senegalli futbolcu, kırmızı-siyahlı ekibin bu sezon attığı 9 golün 4'ünü kaydetti. Borini ise bu sezon 3 kez fileleri havalandırarak takımına katkı verdi.

Takımının en golcü oyuncuları olan Diagne ile Borini, Fenerbahçe mücadelesinde de skoru değiştirebilmek için mücadele edecek.

DİĞER
Sakar Şakir'in 'Marmara Kazım'ıydı... Oğlu şimdilerin en ünlü oyuncularından!
Burak Özçivit ve 5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen Nişantaşı'nda görüntülendi
G.Saray'dan yerli harekatı! Hedefteki isim...
Flaş yorum! "Süper Lig'in en iyisi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Benim için özel bir maç
İstanbulspor geriden gelip kazandı!
KPSS ÖN LİSANS ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM KPSS Ön Lisans son 5 yıl çıkmış soru ve PDF çözümleri - KPSS Çıkmış Sorular PDF İNDİR
2022 KPSS Ön Lisans giriş belgesi sorgula
KPSS Ön Lisans kaç dakika sürecek?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsunspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Samsunspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 11:18
Eyüpspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Eyüpspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 11:14
Keçiörengücü - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Keçiörengücü - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 11:09
Bodrumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Bodrumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 11:03
EURO 2024 Elemeleri kura çekimi ne zaman? EURO 2024 Elemeleri kura çekimi ne zaman? 10:51
Okan Buruk kararını verdi! Rashica... Okan Buruk kararını verdi! Rashica... 10:37
Daha Eski
Pepe Beşiktaş'ı pişman etti! Pepe Beşiktaş'ı pişman etti! 10:26
Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig 10:21
İstanbulspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig İstanbulspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig 10:13
Bochum-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Bochum-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 10:12
Mainz-Leipzig maçı ne zaman? Mainz-Leipzig maçı ne zaman? 10:08
Bayer Leverkusen-Schalke maçı ne zaman? Bayer Leverkusen-Schalke maçı ne zaman? 10:05