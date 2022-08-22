Haberler Fatih Karagümrük "İstediğimiz olmadı"

"İstediğimiz olmadı"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, sergilenen performans nedeniyle üzgündü. Ligde henüz puan alamadıklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, "Geçen haftaki kötü başlangıcımızı düzeltmek istiyorduk. İstediğimiz oyunu yine sahaya yansıtamadık. Bunu düzeltmek için çok çalışacağız. Gelecek hafta Ankaragücü karşısında kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
"İstediğimiz olmadı"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, sergilenen performans nedeniyle üzgündü. Ligde henüz puan alamadıklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, "Geçen haftaki kötü başlangıcımızı düzeltmek istiyorduk. İstediğimiz oyunu yine sahaya yansıtamadık. Bunu düzeltmek için çok çalışacağız. Gelecek hafta Ankaragücü karşısında kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

PIRLO 21 YIL SONRA
Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 21 yıl sonra Dolmabahçe'de bir maça çıktı. İtalyan hoca, Mehmet Özdilek'in 2001 senesindeki jübile maçında Milan formasıyla sonradan oyuna dahil olmuştu. Beşiktaş Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Milan'ı 2-1 mağlup etmişti.

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