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TRANSFER HABERLERİ - Fatih Karagümrük Anwan Lawrance Nicholas transferini açıkladı!

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak Rus ekibi Khimki'de forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Anwan Lawrance Nicholas'ı kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:03
TRANSFER HABERLERİ - Fatih Karagümrük Anwan Lawrance Nicholas transferini açıkladı!

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Rusya'nın Khimki takımında forma giyen genç futbolcu, 4 maça çıkmıştı.


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