TRANSFER HABERLERİ - Fatih Karagümrük Anwan Lawrance Nicholas transferini açıkladı!

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Rusya'nın Khimki takımında forma giyen genç futbolcu, 4 maça çıkmıştı.

Karagümrük have signed Anwan Lawrence Nicholas. The 21 year old Midfielder has agreed to a contract with our club.



Nigerian player was playing for a well-known Russian Premier League team Khimki. Anwan Lawrence Nicholas will continue his career with Karagumruk. https://t.co/h8zOoTqVWn pic.twitter.com/Vn5dLgoQgs