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SÜPER LİG HABERLERİ | Fatih Karagümrük yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 18:07 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 18:09
SÜPER LİG HABERLERİ | Fatih Karagümrük yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde sezon hazırlıklarına devam eden kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde güç depoluyor.

Günde çift idmanla sezona hazırlanan takım, ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı güç, pas ve şut çalışmasıyla tamamladı.

Kampın ilk etabını 9 Temmuz'da tamamlayacak futbolcular, bayram izni sonrası 24 Temmuz'a kadar aynı tesiste ikinci etap çalışmalarıyla sezon hazırlıklarına devam edecek.

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