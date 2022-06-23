Haberler Fatih Karagümrük Ramsey bombası!

Ramsey bombası!

Pirlo ile anlaşan Karagümrük İtalyan hocanın Juventus’tan eski öğrencisi dünyaca ünlü Galli maestro Ramsey’le ilgileniyor.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Ramsey bombası!

Karagümrük, dünyaca ünlü İtalyan teknik direktörü Pirlo yönetiminde ses getirecek transferlere hazırlanıyor. Pirlo'yu takımın başına getirdikten sonra transfere hız veren kırmızı-siyahlılar için sürpriz bir iddia İngiliz basınından geldi. Daily Star gazetesi, Gümrük'ün Juventus'un Galli yıldızı Aaron Ramsey'i istediğini iddia etti. Pirlo'nun Juventus'tan eski öğrencisi olan 31 yaşındaki maestronun da teklife sıcak baktığı belirtildi. Devre arasında İskoç ekibi Glasgow Rangers'a kiralanan tecrübeli maestro, iki takımda toplam 18 maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asist yaptı. Arsenal'le adını dünya futboluna duyuran ve İtalyan deviyle kontratının son yılındaki Ramsey, 74 kez milli formayı giydi ve 20 gol attı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Dursun Özbek Galatasaray’da ilk transferini Premier Lig’den yapıyor! Fernando Muslera da devreye girdi…
Zerrin Özer’den sevenlerine kahreden haber! Hayranları ayağa kalktı sosyal medya çalkalandı “Bu gerçek olamaz”
Ve anlaşma tamam! Trezeguet geliyor
Beşiktaş'ın Muleka teklifi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Abdülkadir’e Pirlo kancası
Pirlo G.Saraylı futbolcuyu transfer ediyor!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ZAM MÜJDESİ! Numan Kurtulmuş açıkladı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Fatih Terim çağırsa gelirdim" "Fatih Terim çağırsa gelirdim" 06:31
Galatasaray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! Galatasaray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! 00:44
Galatasaray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! Galatasaray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! 00:26
Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel... Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel... 23:59
Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı! Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı! 23:59
Fener'in 3. transferi Abdülkerim! Fener'in 3. transferi Abdülkerim! 23:59
Daha Eski
Sörloth'u yoklayan Fenerbahçe'den Weghorst hamlesi! Sörloth'u yoklayan Fenerbahçe'den Weghorst hamlesi! 23:58
Cimbom'dan yılın bombası! Kesenin ağzı açıldı Cimbom'dan yılın bombası! Kesenin ağzı açıldı 23:58
F.Bahçe ile Shkupi özel maçta yenişemedi! F.Bahçe ile Shkupi özel maçta yenişemedi! 23:58
Beşiktaş'ın gündemindeydi! İstenen rakam şoke etti Beşiktaş'ın gündemindeydi! İstenen rakam şoke etti 23:57
Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi! Görüşmeler... Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi! Görüşmeler... 23:57
Pazarlıklar kızıştı! İşte gözden çıkarılan rakam Pazarlıklar kızıştı! İşte gözden çıkarılan rakam 23:57