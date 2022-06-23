Ramsey bombası!

Karagümrük, dünyaca ünlü İtalyan teknik direktörü Pirlo yönetiminde ses getirecek transferlere hazırlanıyor. Pirlo'yu takımın başına getirdikten sonra transfere hız veren kırmızı-siyahlılar için sürpriz bir iddia İngiliz basınından geldi. Daily Star gazetesi, Gümrük'ün Juventus'un Galli yıldızı Aaron Ramsey'i istediğini iddia etti. Pirlo'nun Juventus'tan eski öğrencisi olan 31 yaşındaki maestronun da teklife sıcak baktığı belirtildi. Devre arasında İskoç ekibi Glasgow Rangers'a kiralanan tecrübeli maestro, iki takımda toplam 18 maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asist yaptı. Arsenal'le adını dünya futboluna duyuran ve İtalyan deviyle kontratının son yılındaki Ramsey, 74 kez milli formayı giydi ve 20 gol attı.