Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma'dan Pirlo sözleri

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu Programına katıldı.

Hurma, teknik direktör konusunda flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE HURMA'NIN AÇIKLAMASI:

"Antrenör konusunda önümüzdeki hafta açıklama yapacağım. Kulübümüz için en doğru ve en iyisini mutlaka yapacağız. Önümüzdeki sezon, geçtiğimiz sezondan daha fazlasını yapmaya gayret eden bir Karagümrük olacak."

Hurma, Andrea Pirlo iddialarıyla ilgili "Ateş olmayan yerden duman çıkıyor." yorumunu yaptı.

Şota Arveladze ile ilgili de konuşan Süleyman Hurma, "Şota Arveladze, Hull City'nin teknik direktörü şu an için gündemimizde yok." yorumunu yaptı.