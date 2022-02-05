Fatih Karagümrük Yeni Malatyaspor maçı CANLI anlatım

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
FATİH KARAGÜMRÜK-YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Luckassen, Caner, Emre Mor, Toure, Biglia, Bistrovic, Ahmed Musa, Borini
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa, Campi, Sadık, Hafez, Mehdi, Aabid, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko
FATİH KARAGÜMRÜK-YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanıyor.