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Fatih Karagümrük Yeni Malatyaspor maçı CANLI anlatım

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 24. hafta maçları heyecanıyla devam ediyor... Fatih Karagümrük iç sahada Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geliyor. beIN Sports'ta canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 16:01
Fatih Karagümrük Yeni Malatyaspor maçı CANLI anlatım

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

FATİH KARAGÜMRÜK-YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Luckassen, Caner, Emre Mor, Toure, Biglia, Bistrovic, Ahmed Musa, Borini

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa, Campi, Sadık, Hafez, Mehdi, Aabid, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko

FATİH KARAGÜMRÜK-YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanıyor.

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