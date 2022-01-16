Haberler Fatih Karagümrük Son dakika spor haberi: Karagümrük'te 30 puanın 19'u Aleksandar Pesic'ten!

Son dakika spor haberi: Karagümrük'te 30 puanın 19'u Aleksandar Pesic'ten!

Son dakika spor haberleri.. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün Sırp golcüsü Alexandar Pesic attığı 12 golle takımının topladığı 30 puanın 19'una doğrudan katkıda bulundu. Yıldız futbolcu gol krallığında da zirvede yer alıyor.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 14:33
Son dakika spor haberi: Karagümrük'te 30 puanın 19'u Aleksandar Pesic'ten!

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda Karagümrük forması ile 20 maça çıkan Aleksandar Pesic, 12 gol ve 2 asistle takımını ayakta tutuyor. Müsabakalarda attığı 12 golle, krallık yarışında zirvede yer alan Sırp golcü, ligde oynadığı son 6 maçta 5 gole imza attı.

29 yaşındaki forvet, takımının kazandığı puanlarda önemli rol oynadı. 10. sırada bulunan İstanbul temsilcisi Avrupa Kupaları'na gitmek için mücadelesini sürdürüyor. Ligde 17. hafta öncesi teknik direktör değişikliği yaşanan Karagümrük'te göreve gelen Volkan Demirel, gol yollarında Pesic'e önemli bir rol üstlendirdi.

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