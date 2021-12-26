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Fatih Karagümrük'te 3 şok birden!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. İstanbul temsilcisi karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, Ahmed Musa, Emre Mor ve Yann Karamoh, gözlemlenen semptomlar sebebiyle maç kadrosuna alınmadığını duyurdu.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 12:34
Fatih Karagümrük'te 3 şok birden!

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan VavaCars Fatih Karagümrük'te Ahmed Musa, Emre Mor ve Yann Karamoh gözlemlenen semptomlar sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.

Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı bugün saat 16:00'da başlayacak.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Oyuncularımız Ahmed Musa, Yann Karamoh ve Emre Mor'da gözlemlenen semptomlar sebebiyle, oyuncularımız tedbir amaçlı olarak Alanyaspor müsabakasının kadrosuna alınmamıştır.

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