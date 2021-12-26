Fatih Karagümrük'te 3 şok birden!

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan VavaCars Fatih Karagümrük'te Ahmed Musa, Emre Mor ve Yann Karamoh gözlemlenen semptomlar sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.
Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı bugün saat 16:00'da başlayacak.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:
Oyuncularımız Ahmed Musa, Yann Karamoh ve Emre Mor'da gözlemlenen semptomlar sebebiyle, oyuncularımız tedbir amaçlı olarak Alanyaspor müsabakasının kadrosuna alınmamıştır.
Bilgilendirme 📢 pic.twitter.com/k9QZOFVnsH— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 26, 2021