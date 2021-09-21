Karagümrük Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Yeni Malatyaspor maçında muhteşem bir geri dönüşe imza atarak moral depolayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.
Karagümrük, rakibini yenerek yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. İki maçtır kaybeden Akdeniz ekibi ise zorlu deplasmanda kazanıp çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak Fatih Karagümrük Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
KARAGÜMRÜK ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Benatia, Balkovec, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Adnan Uğur, Bertolacci, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Kudriashov, Güray, Poli, Nuri Şahin, Milosevic, Amilton, Wright, Crivelli
İSTATİSTİKLER
- Antalyaspor ile oynadığı ilk Süper Lig maçını kazanan Fatih Karagümrük (Kasım 1983), daha sonraki üç karşılaşmada galip gelemedi (1B 2M).
- Fatih Karagümrük ile oynadığı son yedi lig maçının altısını kazanan Antalyaspor (1B), rakibine en son Kasım 1983'te Süper Lig'de mağlup oldu.
- Francesco Farioli'nin göreve geldiği Nisan 2021'den bu yana Süper Lig'de iç saha yenilgisi almayan Fatih Karagümrük (5G 2B), son dört karşılaşmada rakiplerine puan vermedi ve toplam 17 gol attı (4.3 ortalama).
- Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçında da en az ikişer gol yiyen ve son üç karşılaşmayı kaybeden Antalyaspor, Mayıs-Ekim 2016'dan (5M) bu yana daha uzun bir yenilgi serisi yaşamıyor.
- Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın altısını kazanan (1B 1M) ve bu süreçte rakip filelere toplam 23 gol gönderen Fatih Karagümrük, öncesinde beş maçlık galibiyet hasreti yaşamış (3B 2M) ve sadece beş gol bulabilmişti.
- Süper Lig'in 2021/22 sezonunda henüz deplasman golü bulamayan iki takımdan biri Antalyaspor (Giresunspor ile birlikte).
- Bu sezon Süper Lig'de çıktığı iki maçta üç gol atan Andrea Bertolacci, daha önceki üç lig sezonunun toplamında kaydettiği gol sayısına şimdiden ulaştı (67 maç).
- 2021/22 Süper Lig sezonunda en fazla gol atan oyuncu olan Aleksandar Pesic (5), bu gollerin dördünü maçların ilk yarısında kaydetti.
- Bu sezon Antalyaspor'un attığı altı golün dördünü kaydeden Haji Wright, bu gollerin tamamını iç saha karşılaşmalarında buldu.
- İstanbul takımlarına rakip olduğu son 11 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ersun Yanal (6B 4M), tek galibiyetini geçen sezon Fatih Karagümrük'ü yenerek aldı (3-1).