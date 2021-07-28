Fırtına’dan Gümrük’e

Fatih Karagümrük, savunma hattını Trabzonspor U19 takımında forma giyen Emir Yazıcı ile doldurdu. 19 yaşındaki stoper için Fırtına'ya yetiştirme bedeli ödenecek. Emir, geçtiğimiz günlerde oynanan U19 finalinde G.Saray'a attığı golle kupayı takımına getirmişti.
Fatih Karagümrük, savunma hattını Trabzonspor U19 takımında forma giyen Emir Yazıcı ile doldurdu. 19 yaşındaki stoper için Fırtına'ya yetiştirme bedeli ödenecek. Emir, geçtiğimiz günlerde oynanan U19 finalinde G.Saray'a attığı golle kupayı takımına getirmişti.