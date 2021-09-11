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Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı CANLI

Son dakika haberi... Milli aranın ardından Süper Lig heyecanı, kaldığı yerden devam ediyor. 11 Eylül Cumartesi günü, İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ve sezonun flaş takımı Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Francesco Farioli yönetimindeki Karagümrük, milli ara öncesi aldığı Beşiktaş mağlubiyetini unutmak ve yeni bir sayfa açmak istiyor. Adana Demirspor ise, dünyaca ünlü teknik direktörü Vincenzo Montella ile ilk galibiyetinin peşinde. Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 09:39 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 17:08
Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Fatih Karagümrük, Farioli ile çıkış yakalamak isterken Adana Demirspor, Montella ile yeni bir başlangıç peşinde.

Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı 11 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanıyor. Karşılaşma saat 17.00'de başladı. Bu zorlu mücadele, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor.



İLK 11'LER
KARAGÜMRÜK - Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Caner, Bilgia, Aksel, Bertolacci, Tunay, Kerim Frei, Pesic
ADANA DEMİRSPOR - Muric, Kaan, Semih, Tayyip, Svensson, Stambouli, Castro, Belhanda, Vargas, Assambolonga, Balotelli

FATİH KARAGÜMRÜK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Adana Demirspor karşılaşması Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanıyor.

Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ve Murat Altan yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman oldu.

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