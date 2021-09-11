Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Fatih Karagümrük, Farioli ile çıkış yakalamak isterken Adana Demirspor, Montella ile yeni bir başlangıç peşinde.



Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maçı 11 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanıyor. Karşılaşma saat 17.00'de başladı. Bu zorlu mücadele, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor.







İLK 11'LER

KARAGÜMRÜK - Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Caner, Bilgia, Aksel, Bertolacci, Tunay, Kerim Frei, Pesic

ADANA DEMİRSPOR - Muric, Kaan, Semih, Tayyip, Svensson, Stambouli, Castro, Belhanda, Vargas, Assambolonga, Balotelli

FATİH KARAGÜMRÜK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Adana Demirspor karşılaşması Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanıyor.

Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ve Murat Altan yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman oldu.