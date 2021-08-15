Düello Gümrük'ün

Süper Lig'in ilk haftasında Karagümrük, evinde Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti. Karagümrük 10. dakikada Djilobodji'nin kendi ağlarına attığı golle öne geçti. 17'de Dicko'nun yerde kalmasıyla kazanılan penaltıda Sagal durumu eşitledi: 1-1. Hemen ardından 19. dakikada Pesic, yaptığı kafa vuruşuyla takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1. İlk devre Karagümrük'ün üstünlüğüyle geçildi.

MUSA'DAN RESİTAL

45+1'de Sagal ikinci sarıyla oyundan atıldı. 90. dakikada soldan ceza sahası içine giren Kerim Frei, Ahmed Musa'yı gördü. İki rakibinden sıyrılıp önünü açan Nijeryalı oyuncu düzgün bir vuruşla durumu 3-1 yaptı. 90+4'te ise Kitsiou'nun pasında Zukanovic'e çarpan top Djilobodji'nin önünde kaldı. Beklemeden vuran Djilobodji, skoru belirledi: 3-2. Karagümrük bu galibiyetle sezona 3 puanla başladı.

SAGAL KARTAL'A YOK!

Gaziantep FK'nin Denizlispor'dan yeni transferi Sagal, dün takımını 10 kişi bıraktı. 17'de eşitliği sağlayan Şilili oyuncu, 45'te ikinci sarıdan atıldı. Sagal, böylece ikinci haftadaki Beşiktaş maçında cezalı olacak.