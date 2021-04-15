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Fatih Karagümrük’te 6 vaka daha

Fatih Karagümrük’te 6 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Kırmızısiyahlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcular , , Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Ervin Zukanovic ve Efe Tatlı’nın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve izolasyon süreçlerinin evlerinde devam ettiği aktarıldı. Gümrük’te daha önce Fabio Borini ve Lucas Biglia’nın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Fatih Karagümrük’te 6 vaka daha
Fatih Karagümrük'te 6 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Kırmızısiyahlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcular , , Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Ervin Zukanovic ve Efe Tatlı'nın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve izolasyon süreçlerinin evlerinde devam ettiği aktarıldı. Gümrük'te daha önce Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
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