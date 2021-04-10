Son dakika spor haberleri: Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Francesco Farioli: Oyuncularım iyi iş çıkardı

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, "Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Maçın başında zorlansak da işin üstesinden gelmeyi başardılar. Güzel bir efor sergilediler. Hafta içi yaşadığımız olumsuzlara rağmen iyi bir iş çıkardılar. Gösterdikleri becerilerinden dolayı bütün oyuncularıma, ekibime, herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum" diye konuştu.



