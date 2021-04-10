Haberler Fatih Karagümrük Son dakika spor haberleri: Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Francesco Farioli: Oyuncularım iyi iş çıkardı

Son dakika spor haberleri: maçı sonrası : Oyuncularım iyi iş çıkardı

deplasmanından 1-1 beraberlikle dönen 'te teknik direktör maç sonu yaptığı açıklamada, hafta içi yaşadıkları olumsuzluklara rağmen oyuncularının iyi bir iş çıkardığını söyledi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 00:36
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Karagümrük maçı sonrası Francesco Farioli: Oyuncularım iyi iş çıkardı

'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü , "Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Maçın başında zorlansak da işin üstesinden gelmeyi başardılar. Güzel bir efor sergilediler. Hafta içi yaşadığımız olumsuzlara rağmen iyi bir iş çıkardılar. Gösterdikleri becerilerinden dolayı bütün oyuncularıma, ekibime, herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum" diye konuştu.


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