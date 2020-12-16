Son dakika: Fatih Karagümrük Emre Çolak'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, bir dönem Galatasaray forması giyen Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.

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Emre Çolak Karagümrük'te!

Transferlerimiz son hızıyla sürüyor!

Kariyerine Galatasaray'da başlayan Emre Çolak, 6 yıl formasını giydiği takımıyla 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo'ya transfer olan Emre Çolak, İspanyol ekibinde 2 sezon forma giydi. Daha sonra Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wahda'da oynayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunuyor.

İkinci Başkanımız Serkan Hurma'nın imza attırdığı Emre Çolak, Milli Takımımız'ın farklı yaş gruplarında da görev yaptı.

Süper Lig'de artık Karagümrük forması giyecek olan Emre Çolak'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.