Haberler Fatih Karagümrük Son dakika: Fatih Karagümrük Emre Çolak'ı kadrosuna kattı

Son dakika: Fatih Karagümrük 'ı kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberi: ekiplerinden Fatih Karagümrük bir dönem Galatasaray forması giyen 'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Süper Lig'de artık Karagümrük forması giyecek olan Emre Çolak'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 16:05
Son dakika: Fatih Karagümrük Emre Çolak'ı kadrosuna kattı

ekiplerinden Fatih Karagümrük, bir dönem Galatasaray forması giyen 'ı kadrosuna kattı.

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Emre 'te!

Transferlerimiz son hızıyla sürüyor!

Kariyerine Galatasaray'da başlayan Emre Çolak, 6 yıl formasını giydiği takımıyla 3 Süper Lig, 3 ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

ekiplerinden Deportivo'ya transfer olan Emre Çolak, İspanyol ekibinde 2 sezon forma giydi. Daha sonra Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wahda'da oynayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunuyor.

İkinci Başkanımız Serkan Hurma'nın imza attırdığı Emre Çolak, Milli Takımımız'ın farklı yaş gruplarında da görev yaptı.

Süper Lig'de artık Karagümrük forması giyecek olan Emre Çolak'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

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