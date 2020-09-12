Süper Lig'de 2020-21 sezonu başlarken ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. 36 yıllık Süper Lig hasretine son veren İstanbul ekibi, sezona 3-0'lık zaferle başladı.

Fatih Karagümrük golü erken buldu. Henüz 4. dakikada Ervin Zukanovic sahneye çıkıp takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

56. dakikada Artur Sobiech skoru 2-0'a getirirken 74. dakikada Erik Sabo penaltıdan skoru tayin etti ve Karagümrük 36 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'de ilk hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Murat, Vato, Mevlüt Erdinç, Ndao, Sobiech.

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Karim Hafes, Cueva, Youssuf, Ahmed İldiz, Adem, Umut, Fofana.